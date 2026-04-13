El Tomorrow.City USA preveu una participació de 3.000 persones i 100 ponents a Florida

BARCELONA, 13 abr. (EUROPA PRESS) -
La ciutat de West Palm Beach a Florida (EUA) acollirà els dies 13 i 14 d'abril el saló Tomorrow.City USA que, amb el lema 'The future is now', preveu oferir a prop de 3.000 assistents un programa que inclourà la participació de més de 100 ponents i una zona expositiva amb les empreses i institucions més rellevants en innovació urbana, informa Fira de Barcelona aquest dilluns en un comunicat.
El Tomorrow.City USA (TMRWUSA) agafa el testimoni de les quatre edicions americanes de l'Smart City Expo anteriors i es configura "com l'ocasió perfecta per generar un entorn propici que faciliti la col·laboració entre els sectors públic i privat als EUA, impulsant acords i noves oportunitats de negoci en l'àmbit del futur urbà".
Organitzat per Fira de Barcelona, el TMRWUSA compta amb un programa de ponències estructurat en nou eixos temàtics: tecnologies d'avantguarda; infraestructures; esport; talent i cultura; seguretat i GovTech; energia neta i resiliència; transport; salut i benestar, i finances.
Per desplegar aquests àmbits temàtics, el saló comptarà amb més d'un centenar de ponents, com l''assistant secretary of labor' del Govern dels EUA, Henry Mack; el propietari dels Miami Dolphins de futbol americà, Stephen Ross; l'emprenedor i president dels Sacramento Kings de bàsquet, Vivek Ranadivé; l'alcalde d'Atlanta, Andre Dickens, i l'alcalde de West Palm Beach, Keith James.
L'Startup City Pitch Competition TMRWUSA inclourà una zona d'exposició on empreses i institucions mostraran els seus últims projectes i solucions en matèria d'innovació urbana, entre les quals Cisco, Dell Technologies, la Knight Foundation, City West Palm Beach o el Departament d'Estat dels EUA.
STARTUP CITY PITCH COMPETITION
Així mateix, l'esdeveniment també acollirà la Startup City Pitch Competition, impulsada en col·laboració amb VentureFuel i que reunirà start-ups globals que estan redefinint el futur de les ciutats: totes tindran l'oportunitat de presentar el seu projecte davant un jurat per competir per finançament, visibilitat o suport estratègic.
L'empresa guanyadora de la competició aconseguirà una inversió de 25.000 dòlars, a més d'accés a potencials projectes pilot i socis estratègics.