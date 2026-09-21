Tomorrow.City Shanghai (Xina) reuneix 100 empreses i 180 experts

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BARCELONA 21 set. (EUROPA PRESS) -
L'edició 2026 de Tomorrow.City Shanghai (Xina) preveu aplegar 100 empreses i 180 experts en el seu programa congressual, a més de comptar amb la participació d'un centenar d'empreses i institucions a l'espai expositiu i superar els 5.000 assistents.
La setena edició de l'esdeveniment se celebra del 22 al 26 de setembre al Zhangjiang Science Hall, informa Fira de Barcelona en un comunicat aquest dilluns.
La trobada té com a lema 'Prosperant gràcies a la diversitat', i gira al voltant de quatre eixos temàtics vinculats a les ciutats intel·ligents: tecnologies (Tomorrow.Technologies), mobilitat (Tomorrow.Mobility), medi ambient (Tomorrow.Energy & Environment) i serveis públics (Tomorrow.Public Services).
La proposta inclou cinc espais: City Dialogue, City Solution, City Challenge, Tomorrow.City Workshop & Journey i City Awards.
El saló forma part del programa d'esdeveniments que Fira de Barcelona International organitza fora d'Espanya, que inclou esdeveniments com Smart City Expo a Santiago de Xile, Curitiba (Brasil), Santiago del Estero (Argentina), Puebla (Mèxic) i Santiago de Cali (Colòmbia).