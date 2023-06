Tomorrow.Building acollirà empreses líders i experts mundials

BARCELONA, 28 juny (EUROPA PRESS) -

L'edició 2023 del congrés Tomorrow.Building preveu acollir empreses líders i experts mundials per parlar sobre transició verda i digital en la construcció, ha explicat en un comunicat aquest dimecres Fira de Barcelona.

La trobada se celebrarà entre el 7 i el 9 de novembre juntament amb Smart City Expo World Congress (SCEWC) al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona.

Entre les empreses ja confirmades hi ha ABB, Bentley, Samsung C&T, Schréder o Sener, que exposaran les seves últimes innovacions "per fer de la construcció un sector més circular, eficient i resilient".

La directora de Tomorrow.Building World Congress, Ione Ruete, ha explicat que Barcelona "reunirà tot l'ecosistema de la nova construcció per posar de manifest com el BIM, els bessons digitals o la robòtica poden fer possible que les ciutats del futur siguin millors".

La trobada també acollirà un Call for Pitch Competition per a projectes emergents innovadors, que tindrà lloc el 8 de novembre.