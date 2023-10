Tomorrow.Blue Economy se centrarà a fomentar la preservació dels recursos marins

La trobada serà del 7 al 9 de novembre al recinte Gran Via de l'Hospitalet



BARCELONA, 31 oct. (EUROPA PRESS) -

La segona edició de Tomorrow.Blue Economy se centrarà a "fomentar la preservació dels recursos de mars i oceans com un motor de creixement econòmic" i a desenvolupar el potencial de l'economia blava, informa Fira de Barcelona en un comunicat aquest dimarts.

La trobada es farà entre el 7 i el 9 de novembre al recinte Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), dins l'Smart City Expo World Congress 2023, que preveu tenir més de 1.000 expositors i representants de més 800 ciutats i 140 països.

El congrés comptarà amb la participació d'experts, científics, empreses, start-ups i institucions que "compartiran solucions i experiències per avançar" cap a la innovació, un enfocament interdisciplinari i la col·laboració públic-privada.

El programa abordarà qüestions com el canvi climàtic, finances, energia en alta mar, gestió de l'aigua, biodiversitat, transport marítim ecològic, ports intel·ligents, nàutica recreativa, turisme i carreres professionals en el sector de l'economia blava.

BARCELONA

El fundador i president del World Ocean Council, Paul Holthus, ha valorat que Barcelona és un centre global per a l'economia blava, la qual cosa "la converteix en el lloc perfecte per connectar el sector marítim a nivell internacional".

El tinent d'alcalde d'Economia, Hisenda i Promoció Econòmica de Barcelona, Jordi Valls, ha assegurat que organitzar l'esdeveniment a Barcelona "reforça el compromís de la ciutat amb la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic".

El president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, ha coincidit que el congrés situa Barcelona "com a capital mundial de la innovació portuària".

La trobada està organitzada per Fira de Barcelona amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, el Port de Barcelona, el World Ocean Council (WOC) i Smart Ports: Piers of the Future.