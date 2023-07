Tomorrow.Blue Economy se centrarà a desenvolupar el potencial de l'economia blava

Diversos experts analitzaran "les oportunitats i reptes d'aquest sector"



BARCELONA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

La segona edició de Tomorrow.Blue Economy se centrarà a promoure i desenvolupar el potencial de l'economia blava i "fomentar la preservació dels recursos de mars i oceans com un motor de creixement econòmic", ha explicat Fira de Barcelona en un comunicat aquest dimarts.

La trobada es farà entre el 7 i el 9 de novembre al recinte Gran Via de la institució Firal, dins l'Smart City Expo World Congress 2023, que preveu comptar amb més de 1.000 expositors i representants de més 800 ciutats i 140 països.

La voluntat dels organitzadors és reunir experts d'arreu del món per analitzar "les oportunitats i reptes d'aquest sector essencial per al futur del planeta".

El programa abordarà assumptes clau com el canvi climàtic, finances, energia en alta mar, gestió de l'aigua, biodiversitat, transport marítim ecològic, ports intel·ligents, nàutica recreativa, turisme i carreres professionals del sector de l'economia blava.

La trobada està organitzada per Fira de Barcelona amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, el Port de Barcelona, el World Ocean Council (WOC) i Smart Ports: Piers of the Future.

HUB GLOBAL

El fundador i president del World Ocean Council, Paul Holthus, ha explicat que Barcelona és un hub global per a l'economia blava, fet que la converteix en el lloc perfecte per connectar el sector marítim a nivell internacional".

La regidora de Promoció Econòmica i Treball de l'Ajuntament de Barcelona, Raquel Gil, ha apuntat a la importància que "un esdeveniment de referència sobre ciutats incorpori el mar com un agent actiu de l'economia blava".

Per la seva banda, el president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, ha subratllat que el congrés reforça l'estratègia per liderar la transformació intel·ligent dels ports de la infraestructura.