Tomorrow.Blue Economy celebra la seva primera edició internacional al Brasil

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -

Tomorrow.Blue Economy celebrarà la seva primera edició internacional a Niterói (Brail) entre el 4 i el 5 de desembre, informa Fira de Barcelona en un comunicat aquest dilluns.

La trobada té com a lema 'The debate that make waves' ('El debat que crea ones') i aprofundirà en les estratègies per avançar cap a una economia blava respectuosa amb el medi ambient i reunirà 40 experts i una dotzena d'expositors.

Està coorganitzat pel hub de ciutats intel·ligents iCities i té el suport del World Ocean Council, i hi participaran 40 experts que compartiran solucions innovadores, programes i experiències d'èxit.

El programa girarà al voltant de quatre eixos temàtics: resiliència costanera al canvi climàtic, ports sostenibles i tecnologies innovadores, economia blava i esport, i governança de les aigües.

El congrés es complementarà amb una àrea de negocis on s'impulsaran activitats de networking entre executius i líders de la indústria i s'organitzaran xerrades, i també hi haurà una zona expositiva amb una dotzena d'empreses.