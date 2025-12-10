Tomé dimitirà com a president de la Diputació de Lugo i dels seus càrrecs al PSG

LUGO 10 des. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Monforte (Lugo), José Tomé, dimitirà com a president de la Diputació de Lugo i plegarà dels seus càrrecs al Partit Socialista de Galícia (PSG) arran de les denúncies per assetjament, segons han traslladat fonts consultades per Europa Press.
El fins ara secretari general del PSOE a la província de Lugo ha comunicat la seva renúncia en una compareixença davant els mitjans a Monforte, en la qual no obstant això ha anunciat que manté l'alcaldia de Monforte i l'acta com a diputat provincial no adscrit.
Tot això arran de les denúncies d'un conjunt de dones contra ell per "comportaments masclistes", uns fets que va avançar el programa Código 10 del canal de televisió 'Cuatro' dimarts a la nit.