Tomás Muniesa, nou president de CaixaBank Dualiza

BARCELONA 22 abr. (EUROPA PRESS) -

El Patronat de la Fundació per la Formació Dual CaixaBank, coneguda com CaixaBank Dualiza, ha nomenat com a nou president Tomás Muniesa, en substitució de José Ignacio Goirigolzarri, que ocupava el càrrec des de l'any 2016, informa CaixaBank en un comunicat aquest dimarts.

D'aquesta manera, Muniesa també assumeix aquest càrrec després de substituir Goirigolzarri en la presidència de CaixaBank a principis d'aquest any, i assisteix aquest dimecres a la seva primera reunió com a president de la Fundació.

El Patronat de la Fundació queda configurat amb Muniesa com a president; el director general de Sostenibilitat de CaixaBank, Eugenio Solla, com a vicepresident; Francisco Belil i Luis García (en representació de FPEmpresa), com a patrons; Óscar Calderón de la Oya, com a secretari, i Paula San Luis, com a directora.

Des que es va crear, CaixaBank Dualiza ha beneficiat més de 47.000 estudiants i gairebé 6.000 empreses i ha organitzat prop de 4.000 activitats amb centres educatius.

CaixaBank Dualiza dona suport a les demandes dels docents i dels centres educatius i treballa amb empreses per a la capacitació dels futurs professionals i la millora de la seva ocupabilitat.