Tomàs Molina aposta per una estratègia europea d'adaptació al canvi climàtic

Reivindica la voluntat d'aportar "calma", voluntat de diàleg i d'entesa si és eurodiputat

BARCELONA, 2 abr. (EUROPA PRESS) -

El meteoròleg de TV3 i número 2 d'ERC a les eleccions europees en la coalició Ara Repúbliques --ERC, EH Bildu, BNG i Ara Més--, Tomàs Molina, ha demanat una estratègia a Europa d'adaptació al canvi climàtic: "Caldrà que ens asseguem i busquem una estratègia dins d'Europa, dins del grup europeu en el qual participem".

Així s'ha expressat aquest dimarts en una roda de premsa a la seu d'ERC al costat del president del partit, Oriol Junqueras, i la número 1 de la llista republicana a les europees, Diana Riba, en la qual s'ha presentat formalment la candidatura de Molina als comicis.

Molina ha defensat el seu pas a la política perquè creu "fermament que cal fer alguna cosa" respecte al canvi climàtic i ha subratllat la voluntat d'arribar a consensos i de buscar la força del treball en equip per fer les coses millor.

En aquest sentit, també ha reivindicat la voluntat d'aportar "calma", voluntat de diàleg i d'entesa perquè, a parer seu, l'adaptació i la lluita contra el canvi climàtic s'ha de fer des de Catalunya, tot i que ha assenyalat que també es necessita Europa per aconseguir-ho plenament.

"D'aquí ve el meu salt a la política, perquè crec que ho hem de fer millor", ha assenyalat Molina, que ha assegurat que s'uneix al projecte amb il·lusió, però que si no és elegit tampoc no és gaire rellevant per a ell, en les seves paraules.

Finalment, ha afirmat que, després de presentar-se la seva candidatura, continuarà treballant a TV3 però sense sortir en pantalla, per la qual cosa divendres passat va ser l'últim dia que va presentar la previsió del temps en la televisió pública catalana.