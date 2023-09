Tomás Gómez acusa Sánchez de trencar les regles i diu que l'amnistia serà una de les coses més greus dels últims 40 anys

MADRID, 11 set. (EUROPA PRESS) -

L'exsecretari del PSOE madrileny (PSM) Tomás Gómez s'ha mostrat "preocupat" i "bastant indignat per les exigències de les formacions independentistes i les negociacions que el PSOE està mantenint amb Junts, assegurant que "probablement" sigui "el més greu" que ha passat en "els últims 40 anys".

"El que està passant des del meu punt de vista és probablement el més greu en els últims 40 anys", ha afirmat Gómez en una entrevista a la COPE, recollida per Europa Press, en la qual ha confessat sentir-se "responsable" de donar suport, en el seu moment, a Pedro Sánchez com a secretari general del PSOE: "Un error gravíssim amb conseqüències gravíssimes".

Gómez ha sostingut que Sánchez "ha trencat el tauler de joc" i "les regles" i que "per descomptat no hi ha límits". També ha compartit la seva preocupació perquè s'hagi "doblegat l'Estat davant l'independentisme" i pels acords "amb els hereus d'ETA, que tant mal han fet en aquest país".

"En aquest moment el que estic és indignat, indignat perquè no tinc cap dubte que hi haurà la llei d'amnistia (...) Després vindrà --que ja ho estan demanant els independentistes-- el referèndum d'autodeterminació, el que sigui, el que sigui a canvi de continuar en el poder", ha dit l'exdirigent socialista, qualificant aquests fets de "traïció al país".

"SÁNCHEZ NO ERA LA PERSONA APROPIADA"

Gómez ha assegurat que l'actual secretari general del PSOE va arribar al càrrec el 2015 "sense tenir cap suport de la militància" i que en aquell moment se li va oferir el lideratge socialista perquè Susana Díaz, llavors presidenta d'Andalusia, el rellevés més tard.

"Es va posar sobre la taula el seu nom com una cosa conjuntural, com algú transitori, fins que les coses es poguessin pensar, es poguessin fer millor i es pogués encarar un procés electoral", ha afegit, relatant que Sánchez va acordar amb Díaz ser més tard portaveu parlamentari.

La idea, a Gómez, no li agradava, ja que coneix Sánchez "perfectament" des de "fa més de 30 anys" i no li semblava "la persona apropiada". No obstant això, i atès que les federacions d'Andalusia, València i Madrid van mostrar el seu suport a l'actual secretari general, es va acabar sumant a "la posició".

"CLIENTELISME" EN EL SI DEL PSOE

D'altra banda, l'exsecretari general del PSOE de Madrid ha acusat Sánchez de fer-se amb "el control absolut" del partit, buidant la formació de veus crítiques.

Citant l'obra 'El Príncep' de Maquiavel, --"acaba amb l'estirp, acaba amb dirigents de manera que et facis amb el control absolut"--, Gómez ha incidit que hi ha "una sèrie de comandaments intermedis" que exerceixen "seguidisme" i "obediència al líder".

"El seguidisme que, a més, trenca amb el principi de coherència en moltes ocasions. Perquè avui diuen 'ah' i demà es veuen obligats a dir que hi ha hagut un canvi de plans o que han canviat els interessos o perquè li interessa més al líder del partit que ara sigui exactament el contrari", ha especificat.

Preguntat sobre si en les últimes eleccions generals va votar el PSOE, Gómez ha admès que "al final s'agafa la papereta del partit socialista" i que fins ara no ha trencat el carnet del partit per l'"obligació" que té envers el PSOE, una formació amb "cent i escaig anys". "No puc permetre que s'estigui destrossant un sistema de valors, un credo polític", ha afegit.