Tolón sobre els Mossos a l'escola: "El que ha de fer la Generalitat és explicar-ho"

MADRID 30 abr. (EUROPA PRESS) -
La ministra d'Educació, Formació Professional i Esports, Milagros Tolón, ha assenyalat que és la Generalitat qui ha d'explicar la prova pilot d'introduir la figura d'un agent dels Mossos d'Esquadra en alguns centres educatius catalans.
"És un programa pilot, no conec la lletra petita, sembla que és a 13 centres de 3.000, el que ha de fer la Generalitat és explicar-ho perquè s'entengui", ha assenyalat a 'Los desayunos informativos de Europa Press'.
Com que no coneix la lletra petita, s'estima més "no pronunciar-se". El president de la Generalitat, Salvador Illa, va defensar dimecres la "voluntarietat" de la prova pilot, ja que s'aprovarà als centres que ho sol·licitin, davant les crítiques de Junts, ERC, els Comuns i la CUP.