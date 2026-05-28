Tolón demana "respectar el funcionament de la justícia", després d'entrar l'UCO a la seu del PSOE

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 28 maig (EUROPA PRESS) -
La ministra d'Educació, FP i Esports, Milagros Tolón, ha demanat "respectar el funcionament de la justícia", després de l'entrada de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE aquest dimecres.
En una roda de premsa aquest dijous després de culminar la XXIX Conferència Iberoamericana de Ministres d'Educació al Palau de Pedralbes de Barcelona, Tolón ha assegurat la "col·laboració sempre amb la justícia" tant per part del Govern central com del propi partit.
"També, respecte a altres qüestions relacionades amb el que ha passat en les darreres setmanes, és molt important respectar la presumpció d'innocència", ha dit en al·lusió indirecta al cas sobre l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero.
"CAL ACABAR LA LEGISLATURA"
En relació amb l'exigència del PP d'avançar la convocatòria electoral, la ministra ha assegurat que el partit d'Alberto Núñez Feijóo ho ha estat demanant des del juliol del 2023 "perquè no governen perquè no volen".
"Les eleccions han de ser quan toca i cal acabar la legislatura com acabem les legislatures de les municipals i autonòmiques", ha resolt.