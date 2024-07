Tolo Moya (ERC) veu "falta de garanties" en la investigació dels cartells i assenyala Rovira

BARCELONA, 13 jul. (EUROPA PRESS) -

L'exdirector de comunicació d'ERC, Tolo Moya, ha lamentat "falta de garanties" en la investigació interna sobre el cas dels cartells contra els Maragall, al·legant que membres de la Comissió Ètica estan, textualment, implicats en diferents proves presentades, i ha assenyalat la secretària general del partit, Marta Rovira.

En un comunicat al partit que ha avançat aquest dissabte 'El Periódico' i al qual ha tingut accés Europa Press, Moya al·ludeix al sotssecretari d'imatge, comunicació i estratègia d'ERC, Oriol Duran, i al sotssecretari general de Recursos i Finances, Jordi Roig, els quals formen part d'aquesta Comissió Ètica i "demostren coneixement del cas i diuen clarament que no volen fer una investigació sobre el cas".

Així mateix, ha apuntat a Rovira, que, segons ell, al març demanava "fer accions amb la B", en la qual encara participaven els membres que van participar en el cas dels cartells.

"No és en absolut procedent que persones que han estat directament implicades en el pagament de les factures dels autors materials del cas o en l'encobriment del cas formin part de la Comissió que dirimeix les responsabilitats del mateix", ha escrit.

Per això, Moya ara reclama que el cas l'instrueixi la Comissió de Garanties del partit i no la Comissió Ètica, perquè el primer "és un òrgan clarament independent" i no, textualment, un òrgan format per la direcció nacional de la formació.