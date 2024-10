Moya acusa Sabrià de crear l'esctructura B i diu que Rovira i Colomer ho sabien

Afirma que ho anava a denunciar aquesta setmana però que haurà de "retocar algunes coses"

BARCELONA, 15 oct. (EUROPA PRESS) -

L'exdirector de Comunicació d'ERC Tolo Moya ha acusat l'exviceconseller i exvicesecretari de Comunicació d'ERC, Sergi Sabrià, de crear l'esctructura B del partit republicà i ha afirmat que l'actual secretària general, Marta Rovira, i l'exvicesecretari de Comunicació, Marc Colomer, ho sabien.

Ha afirmat que disposa de "proves que demostren que aquest grup va ser creat i estructurat per Sergi Sabrià i proves que demostren que Rovira ho sabia, que Colomer ho sabia", en una entrevista d'aquest dimarts a Rac 1 recollida per Europa Press, en preguntar-li per l'informe d'ERC que presumptament l'assenyala com el màxim responsable dels cartells contra els germans Maragall.

En aquest sentit, Moya ha negat ser el responsable de la campanya i ha assegurat que no hi ha proves: "No trobareu cap prova que digui que jo en soc el responsable. L'única cosa que tenen gent del propi partit, gent que està implicada en el cas, que em donen la culpa a mi".

També ha denunciat que l'informe "és una broma, no un informe", ja que ha estat fet pel mateix partit per tapar-se tots, quedar bé i que d'aquesta manera no surti res, textualment.

Ha explicat que també té proves tant de Colomer com de Rovira, a més de persones de Comunicació que en aquests moments treballen en algunes candidatures a liderar ERC, "demanant coses a aquests nois", és a dir, als encarregats d'elaborar campanyes controvertides com el cartell dels Maragall o el ninot penjat el 2019 a Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) amb la cara de l'expresident del partit Oriol Junqueras.

DENÚNCIA

Moya ha sostingut que fins ara ERC no li ha format un expedient per ser culpable de res, en les seves paraules, i ha assenyalat que no s'està seguint els estatuts del partit: "S'estan rebentant els estatuts com els dona la gana. Perquè si seguien els estatuts, garanties m'hauria convocat per jo anar a declarar i defensar-me".

"És molt 'heavy' que es pugui acusar una persona sense una prova i que jo, que m'han acusat sense proves, m'hagi de defensar ensenyant mil proves i que no es faci cas de res", ha afegit, i ha lamentat que ERC està destrossant la gent amb això per tapar-se, textualment.

En preguntar-li per si finalment denunciarà el partit, ha explicat que el seu advocat anava a presentar la denúncia aquesta setmana, si bé després de la publicació de l'informe haurà de "retocar algunes coses".