El to institucional s'imposa en una arrencada del curs judicial marcat per la polèmica entorn del fiscal general

MADRID 6 set. (EUROPA PRESS) -
El to institucional s'ha imposat aquest divendres en l'arrencada de l'any judicial que ha estat marcat per la polèmica entorn del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, que ha reconegut les "singulars circumstàncies" de la seva intervenció per la seva "situació processal", a la vora de la banqueta per una presumpta revelació de secrets contra la parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso.
Encara que el malestar va estar present en la vigília de l'obertura judicial --amb les associacions APM, AF i APIF que van instar García Ortiz a no acudir i els vocals conservadors del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) que li van demanar a la seva presidenta, Isabel Perelló, que li traslladés la "inconveniència" de la seva intervenció--, finalment el curs va quedar inaugurat sense cap sobresalt al Tribunal Suprem, en presència del rei Felip VI i membres de la carrera judicial i fiscal.
Com de costum, el rei va donar la paraula al fiscal general perquè presentés la Memòria Anual del Ministeri Públic relativa al 2024. I, abans d'abordar les dades i estadístiques, García Ortiz es va pronunciar sobre la polèmica del seu processament i la seva decisió de no dimitir del càrrec, com li van reclamar diverses associacions de fiscals.
"Soc plenament conscient de les singulars circumstàncies de la meva intervenció a conseqüència de la meva situació processal", va manifestar, si bé va reivindicar el seu estatus, va ratificar la seva confiança en la justícia i va avisar que la institució "no sucumbeix als atacs dels delinqüents".
Les fonts consultades per Europa Press han assegurat que García Ortiz no va contemplar la possibilitat d'absentar-se de l'acte en considerar que era la seva obligació acudir com a fiscal general, càrrec en el qual té la intenció de mantenir-se. Les mateixes fonts han reconegut que, encara que potser el més fàcil seria que no seguís al capdavant de la institució, una mentida no ha de fer caure un cap del Ministeri Públic.
En aquest sentit, García Ortiz va tancar el seu discurs defensant que la Fiscalia, "lluny de ser una caricatura submisa en poder establert que alguns intenten projectar", és "la millor salvaguarda per a la ciutadania i l'estat de dret".
DISCURSOS INSTITUCIONALS, PERÒ AMB MISSATGES CONTUNDENTS
Perelló, per la seva banda, va aprofitar la seva intervenció per rebutjar les "insistents desqualificacions" al poder judicial i va instar l'executiu i el legislatiu a evitar-les en considerar que només contribueixen a minar la confiança dels ciutadans en la justícia.
Vint-i-quatre hores abans, el bloc conservador del CGPJ li havia demanat que traslladés al ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, que va estar present en l'acte, el seu rebuig pels "atacs" a la carrera judicial per part del president del Govern central, Pedro Sánchez, en dir que "hi ha jutges fent política".
Perelló va recordar que "no és propi del poder judicial entrar en polèmiques ni en crítiques a persones ni a institucions". No obstant això, va afirmar que sí defensarà amb fermesa "els principis essencials que defineixen el poder judicial i que fan que sigui digne d'aquest nom" i que no es "desviaran del seu camí de rectitud i honestedat".
Així, tant el fiscal general com la presidenta del CGPJ van enunciar discursos institucionals, però sense obviar la realitat del xoc institucional que ha portat els membres de les carreres judicial i fiscal a estar expectants per tots dos pronunciaments. Van llançar missatges contundents que no van deixar indiferents el públic.
CONSERVADORS I PROGRESSISTES, APRECIACIONS CONTRÀRIES
Les paraules de García Ortiz van ser rebudes amb divisió entre els assistents que l'aplaudien i els que no. Sí que ho van fer els vocals progressistes del CGPJ, però no els conservadors, que van guardar els seus aplaudiments per a la intervenció de Perelló. La realitat és que la majoria dels magistrats i fiscals presents va optar per no aplaudir, com és habitual en aquest acte solemne.
Després dels seus discursos, en el tradicional còctel que organitza l'alt tribunal al final de l'acte solemne, autoritats i membres de la judicatura van compartir salutacions i comentaris formals. Encara que en els dies previs les converses es dividien entre les paraules de Pedro Sánchez i el processament de García Ortiz, aquest divendres el protagonisme se'l va endur el fiscal general.
Segons les fonts consultades per Europa Press, des del sector conservador de la judicatura alguns van qualificar d'"impresentables" la presència i l'al·locució del fiscal general, mentre que d'altres, tot i que haguessin preferit que s'absentés, van assumir que la seva presència en l'acte era legalment inevitable. Respecte a la presidenta del CGPJ, per la seva banda, van celebrar que reivindiqués la necessitat de cessar les desqualificacions als jutges.
A l'altra banda, l'ala progressista va defensar l'assistència de García Ortiz, atès que així ho fixa la llei. I va lamentar que Perelló, més enllà de defensar la carrera judicial, no fes autocrítica i apel·lés a la responsabilitat dels jutges per no endinsar-se tampoc en l'àmbit de competència d'altres poders de l'Estat.
ELS 40 MINUTS DE SALUTACIONS DE GARCÍA ORTIZ
La sala de passos perduts es va repartir en grups de conservadors i progressistes, amb algun intercanvi formal pels anys de carrera compartits. I, a diferència d'altres anys, diversos magistrats i fiscals van optar per absentar-se al cap de poc temps, com va ser el cas de la presidenta del CGPJ, que va abandonar el tribunal després de la retirada del rei i del ministre de Justícia.
El fiscal general va entrar una mica més tard que la resta d'autoritats, però es va deixar veure en el saló. Durant els 40 minuts que va estar present, va rebre el suport del seu cercle més pròxim: la tinent fiscal del Suprem, Ángeles Sánchez Conde --que porta el cas pel qual se'l jutjarà--, i la fiscal cap de la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General, Ana García León. Totes dues el van acompanyar la major part del temps, des que va entrar per l'ala aquest fins que va abandonar el saló per l'altre extrem.
En el camí, va compartir salutacions --entre d'altres-- amb l'expresident del CGPJ Vicente Guilarte; la presidenta del Tribunal de Comptes, Enriqueta Chicano; l'ex-fiscal general María José Segarra, el representant d'Espanya a la Fiscalia Europea, Ignacio de Lucas; el secretari d'Estat de Justícia, Manuel Olmedo, o el defensor del Poble, Ángel Gabilondo.
Entre abraçades i encaixades, alguns membres de la carrera judicial i fiscal van aprofitar per fer-se fotos amb García Ortiz, qui va accedir a retratar-se. Amb qui no va interactuar --encara que van estar presents-- va ser amb els membres de la sala penal, que està conformada pels magistrats que li van obrir causa a l'octubre, per l'instructor que el va processar i pels magistrats que hauran de jutjar-lo una vegada es dicti la interlocutòria d'obertura de judici oral.
Les fonts consultades sostenen que tampoc era esperable cap mena de contacte entre García Ortiz i aquests magistrats, més enllà de la incomoditat que es pogués generar, per la intenció de salvaguardar la integritat del procés judicial.
Enguany, al marge dels assistents, van destacar diverses absències. En l'àmbit judicial, van faltar el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, i la vicepresidenta de la cort, Inmaculada Montalbán, que havien d'acudir a una conferència a Bulgària organitzada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i el Constitucional d'aquest país.
Pel que fa als polítics, es van absentar el president del PP i líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, que va avisar dies abans que no acudiria a l'obertura judicial --com va fer l'any passat-- en considerar que la presència de García Ortiz era una "provocació".