TMB i FGC expliquen la seva mobilitat sostenible a la cimera internacional de la UITP

BARCELONA 15 juny (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) acudeixen des d'aquest diumenge fins dimecres a la cimera de la Unió Internacional del Transport Públic (UITP) a Hamburg (Alemanya) per explicar la seva mobilitat sostenible.

Els dos operadors de transport públic organitzen ponències i debats en el seu estand conjunt 'We move Barcelona. We move Catalonia', com un diàleg dilluns a la tarda entre el conseller delegat de TMB, Xavier Flores, i el president d'FGC, Carles Ruiz, informa TMB en un comunicat.

Professionals de tots dos operadors explicaran a l'estand projectes de digitalització i manteniment preventiu dels trens i la infraestructura ferroviària; FGC farà una sessió sobre transport per cable, i TMB concretarà els passos següents en la descarbonització dels busos que gestiona.

TMB, FGC i Renfe van coorganitzar el 2023 l'última edició de l'UITP Summit, que és el principal esdeveniment internacional de transport públic amb uns 10.000 professionals entre operadors, autoritats i proveïdors.

ACUDIR-HI PLEGATS

Xavier Flores (TMB) ha destacat que anar-hi plegats "dona l'oportunitat d'explicar la potència i la complementarietat de les xarxes de totes dues empreses".

Carles Ruiz (FGC) ha destacat que aquesta col·laboració permet "valorar el potencial i els atractius del transport públic i la importància clau de la mobilitat sostenible" per millorar la qualitat de vida a les ciutats.