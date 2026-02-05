El TJUE tomba la decisió de l'Eurocambra de suspendre la immunitat de Puigdemont

BRUSSEL·LES 5 febr. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha anul·lat aquest dijous la decisió del Parlament Europeu d'aixecar la immunitat a l'expresident de la Generalitat i exeurodiputat Carles Puigdemont, en una sentència que també afecta els exconsellers que van obtenir un escó europeu en l'anterior legislatura amb JxCAT, Clara Ponsatí i Toni Comín.
La resolució, que no tindrà efecte sobre la situació de Puigdemont perquè no va concórrer en les últimes eleccions europees i per tant ja no té escó, qüestiona la designació del ponent dels suplicatoris de suspensió, l'eurodiputat búlgar Angel Dzhambazki, per ser membre de Conservadors i Reformistes Europeus (CRE), del mateix grup de Vox, partit polític que va promoure el procés penal contra els eurodiputats la immunitat dels quals se sotmetia a examen.
L'alt tribunal europeu argumenta que aquest ponent es podria percebre com no imparcial i la seva designació seria contrària al dret a una bona administració, per la qual cosa conclou que el Tribunal General de la Unió Europea que va validar la suspensió en primera instància va cometre un error en considerar irrellevant aquest fet a l'hora de valorar la imparcialitat de la mesura.