El TJUE recomana convertir en fixos els interins de llarga durada

BRUSSEL·LES, 13 juny (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha sentenciat aquest dijous que els contractes del personal interí de l'administració pública que encadenen diversos contractes temporals s'han de convertir en indefinits per castigar i prevenir abusos en l'administració pública.

La sentència respon a la petició de tres treballadores interines de la Generalitat la plaça de les quals va quedar ocupada per un funcionari de carrera, i al·legaven que la seva feina no responia a necessitats temporals, urgents i excepcionals, sinó ordinàries, duradores i permanents, la qual cosa consideren abusiu per part de l'administració, i sol·liciten que el seu contracte temporal de llarga durada sigui indefinit.

També van demanar una compensació econòmica de 18.000 euros o d'una quantitat apropiada, com a sanció pel recurs abusiu dels successius contractes o relacions laborals de durada determinada dels quals al·leguen haver estat víctimes, cosa que l'administració nega, ja que pràcticament cada any hi ha hagut convocatòries d'accés a les places ocupades per les treballadores.

El TJUE dona la raó a les treballadores i assenyala que, a falta de mesures adequades en la legislació espanyola per prevenir i sancionar els abusos, la conversió dels contractes o de durada determinada en indefinit pot constituir una mesura adequada de prevenció i reparació de l'abús, tot i que recorda que correspon als jutjats espanyols garantir que aquesta conversió no implica una interpretació contrària a la llei.