El TJUE dictarà la primera sentència sobre la llei d'amnistia el pròxim 16 de juliol

LAURENT ANTONELLI / TRIBUNAL DE JUSTICIA UE
BRUSSEL·LES 12 juny (EUROPA PRESS) -
La gran sala del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) dictarà el pròxim 16 de juliol les dues primeres sentències sobre els dubtes dels tribunals espanyols en relació amb l'aplicació de la llei orgànica d'amnistia i la seva compatibilitat amb el dret comunitari. El màxim tribunal europeu ha rebut fins a quatre qüestions prejudicials, sobre les quals s'haurà de pronunciar mitjançant sentències vinculants.
La gran sala es pronunciarà així sobre els dos assumptes pels quals l'advocat general va emetre el seu dictamen al novembre, en què va descartar que la tramitació de la llei respongués a una autoamnistia o que entri en conflicte amb la legislació de la UE contra el terrorisme o que afecti els interessos financers del bloc; tot i que va considerar que sí que hi podria haver vulneracions menors del dret de la UE.
El primer dels casos fa referència a la consulta del Tribunal de Comptes sobre la responsabilitat comptable de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i altres persones per l'ús de fons públics per finançar el referèndum de l'1 d'octubre del 2017, declarat il·legal pel Tribunal Constitucional, i també per donar suport a l'acció exterior del procés.
La segona sentència respondrà a la qüestió prejudicial plantejada per l'Audiència Nacional en el cas de terrorisme atribuït a diversos membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR), amb l'objectiu d'aclarir si l'aplicació de l'amnistia en aquest cas contravindria el dret comunitari i garantiria la impunitat dels delictes.
D'aquesta manera, el màxim tribunal europeu es pronunciarà un any després de celebrar-se les vistes corresponents davant la gran sala, formada per quinze jutges, i set mesos després que l'advocat general Dean Spielmann presentés les seves conclusions sobre aquests casos.
Tot i que les opinions de l'advocat general no són vinculants per a les sentències que posteriorment ha de dictar el TJUE, sí que acostumen a marcar la línia de les resolucions en la gran majoria dels casos.