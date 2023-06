El TJUE declara il·legal el límit de les llicències VTC a Barcelona

BRUSSEL·LES, 8 juny (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha declarat aquest dijous il·legal la limitació del nombre de llicències del servei de vehicles de transport amb conductor (VTC) a l'àrea metropolitana de Barcelona (AMB) d'una per cada trenta permisos de servei de taxi, en concloure que suposa una restricció a la llibertat d'establiment "desproporcionada".

Amb tot, l'alt tribunal europeu considera que pot caldre exigir l'obtenció d'una llicència addicional a la prevista a nivell nacional per assegurar la bona gestió del transport, del trànsit i de l'espai públic i de la protecció del medi ambient.

La justícia europea resol així la qüestió prejudicial remesa pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre el cas de Prestige and Limousine SL, filial de Cabify, que va portar als tribunals el reglament local d'ordenació de VTC a l'àrea metropolitana de Barcelona.

En la sentència, el TJUE descarta que la normativa pugui suposar un ajut d'estat al sector del taxi perquè no compromet fons públics, i considera que tant la limitació de llicències com l'exigència d'una autorització específica addicional són "restriccions a l'exercici de la llibertat d'establiment", mentre una posa un topall al nombre d'operadors de VTC a l'AMB l'altra limita l'accés al mercat de tot nouvingut.

No obstant això, la justícia europea veu diferències entre totes dues restriccions i adverteix que l'objectiu de garantir la viabilitat econòmica del taxi és un motiu "purament econòmic" que no constitueix cap raó d'interès general, com sí que ho poden ser la bona gestió del transport, el trànsit, l'espai públic i la protecció del medi ambient.

Amb tot, el Tribunal europeu dicta que l'exigència d'una autorització prèvia pot ser "necessària" per als objectius d'interès general, però això sempre que es basi en criteris objectius, no discriminatoris i coneguts per endavant, que excloguin arbitrarietat, que no se solapin amb els controls ja efectuats per a la llicència nacional i responguin a necessitats particulars de l'AMB.

Quant al ràtio d'una llicència de VTC per cada 30 taxis, no obstant això, el tribunal jutja que "no sembla idònia" per garantir la consecució dels objectius de bona gestió del transport, del trànsit i de l'espai públic, a més de protecció del medi ambient.

Sobre aquest punt, l'alt tribunal europeu raona que en el procés judicial no ha quedat "desvirtuat" que les VTC també contribueixin als objectius de sostenibilitat i ordenació del trànsit al·legats per defensar la mesura, ja que aquest servei afavoreix, per exemple, la reducció de l'ús del cotxe privat i la mobilitat eficaç gràcies a la seva oferta digitalitzada i flexible.

A més planteja que hi ha mesures "menys restrictives" per limitar el possible impacte de la flota de VTC, com limitar el servei en determinades franges horàries, amb restriccions de circulació a determinats espais o límits d'emissió als vehicles que circulen per l'AMB.