El TJUE avala la llei d'amnistia

BRUSSEL·LES, 16 (EUROPA PRESS)
La Gran Sala del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha avalat aquest dijous la llei orgànica d'amnistia (LOA) "per a la normalització de la situació a Catalunya", en establir en dues sentències vinculants que la norma no xoca amb el dret de la Unió Europea.
La justícia europea respon així a dues de les quatre qüestions prejudicials que els tribunals van enviar a Luxemburg pels seus dubtes sobre la compatibilitat de la llei amb les regles de la UE; dos assumptes respecte als quals l'advocat general en el dictamen no vinculant del mes de novembre va descartar una "autoamnistia" ni que afectés interessos financers de la UE.
En concret, les dues sentències emeses aquest dijous pel TJUE responen al Tribunal de Comptes sobre la responsabilitat comptable de l'expresident de Catalunya i líder de Junts, Carles Puigdemont, i altres persones en l'ús de fons públics per finançar el procés i, la segona, a l'Audiència Nacional sobre el delicte de terrorisme pel qual va investigar els Comitès de Defensa de la República (CDR).
La justícia europea recorda que l'aprovació i l'aplicació d'una llei d'amnistia és "competència dels estats membres", per la qual cosa el control per part del TJUE es limita a identificar problemes de tutela judicial de caràcter sistèmic i a verificar el respecte de les normes comunitàries, com per exemple la directiva relativa a la lluita contra el terrorisme i el procediment prejudicial.
Segons les resolucions del TJUE, el tribunal conclou que el dret de la Unió "no s'oposa" a la llei d'amnistia i apunta que la norma té per objecte reduir tensions institucionals i polítiques i facilitar un escenari de reconciliació.
NO HI HA XOC
Així mateix, en el pronunciament, l'alt tribunal europeu no veu un xoc amb el dret comunitari en que la llei en qüestió imposi als òrgans jurisdiccionals espanyols l'adopció d'una resolució d'amnistia en un termini màxim de dos mesos, sense valorar les al·legacions i proves exculpatòries i sense donar audiència a totes les parts del procediment.
Tampoc no veu problemes en que no s'enjudiciïn certs delictes de terrorisme "comesos exclusivament en el context particular del moviment a favor de la independència de Catalunya, amb excepció dels actes que hagin causat de manera intencionada greus violacions dels drets humans".
Així, el TJUE considera que la llei respecta l'efecte útil de la directiva relativa a la lluita contra el terrorisme, perquè es limita a disposar, amb posterioritat, que no s'enjudiciïn certs delictes de terrorisme comesos exclusivament en el context particular del procés.
Amb tot, adverteix que la llei d'amnistia "no ha de privar d'efecte útil el procediment prejudicial" i per això el TJUE s'oposa a que el termini màxim de dos mesos per dictar l'extinció de la responsabilitat i dictar mesures cautelars s'apliqués fins i tot quan s'ha plantejat una qüestió prejudicial davant la justícia europea, sense que fos possible esperar a que es dicti una resolució.
Per això, afegeix, si es demostrés que l'amnistia conté disposicions que donen lloc a aquest efecte, s'haurien de deixar inaplicades.