La tinent fiscal del TS reclama un informe jurídic als fiscals que demanen investigar Puigdemont

MADRID, 12 febr. (EUROPA PRESS) -

La tinent fiscal del Tribunal Suprem (TS), María Ángeles Sánchez-Conde, ha reclamat als fiscals de la secció primera penal del TS, que van votar majoritàriament a favor d'investigar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per terrorisme dins el cas Tsunami Democràtic, un informe jurídic amb els seus arguments, segons informen fonts fiscals a Europa Press.

El passat 6 de febrer, la junta de fiscals de la secció primera penal del TS va apreciar, amb 11 vots a favor i 4 en contra, que hi ha prou indicis per procedir contra Puigdemont i contra el diputat d'ERC al Parlament Ruben Wagensberg --tots dos aforats-- i, amb 12 a favor i 3 en contra, que hi pot haver delictes de terrorisme.

Així, van tombar l'informe del fiscal del TS Álvaro Redondo, que va entendre que no hi ha indicis racionals de criminalitat contra Puigdemont ni Wagensberg, i tampoc no va apreciar delictes de terrorisme, sinó de desordres públics greus, falsedat documental, coaccions i danys.

No obstant això, els dos presidents de la secció primera, Fidel Cadena --un dels quatre fiscals del judici del procés-- i Joaquín Sánchez-Covisa, van mostrar posicions enfrontades. El primer en contra de l'informe de Redondo i el segon a favor, la qual cosa ha propiciat que Sánchez-Conde hagi de resoldre per unificar el criteri de la Fiscalia.

Un cop Sánchez-Conde emeti l'informe definitiu, s'elevarà a la sala penal del Suprem, on el magistrat Juan Ramón Berdugo estudiarà l'assumpte per argumentar davant els altres magistrats si escau o no cursar l'exposició raonada que el titular del jutjat central d'instrucció 6, Manuel García-Castellón, va enviar al novembre perquè l'alt tribunal imputés Puigdemont per terrorisme.