La tinent fiscal del Suprem s'oposa a investigar Puigdemont per terrorisme en el cas Tsunami

MADRID, 22 febr. (EUROPA PRESS) -

La tinent fiscal del Tribunal Suprem (TS), María Ángeles Sánchez-Conde, ha presentat l'informe final en el qual s'oposa a que en la causa de Tsunami Democràtic s'investigui per terrorisme l'expresident Carles Puigdemont per la seva presumpta implicació en els aldarulls atribuïts a la plataforma independentista la tardor del 2019 en senyal de protesta per la sentència del procés.

Demana que es retorni a l'Audiència Nacional la causa de Tsunami Democràtic en considerar que no hi ha prou indicis contra Puigdemont i Wagensberg.

Fonts fiscals han confirmat a Europa Press que Sánchez-Conde s'ha alineat amb el criteri del fiscal de l'Audiència Nacional Miguel Ángel Carballo --qui ha estat a càrrec de la causa-- i del fiscal del Suprem Álvaro Redondo --qui va presentar un primer informe davant la junta de fiscals de la secció primera de la sala penal del TS que va ser desestimat per majoria--.