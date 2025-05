Time Use Initiative destaca que la reducció de la jornada laboral millorarà la productivitat

BARCELONA 7 maig (EUROPA PRESS) -

Time Use Initiative, organització que promou el dret al temps, destaca que la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores, aprovada aquest dimarts pel Consell de Ministres, serà un "revulsiu" per impulsar la racionalització dels horaris espanyols i, per tant, una millora del benestar i de la productivitat.

En un comunicat aquest dimecres, l'entitat ha alertat que Espanya és el país on la jornada laboral "acaba més tard", en comparació amb els seus veïns europeus, i ha criticat, textualment, que té una pausa excessiva a l'hora de dinar que disminueix la quantitat de temps lliure a la tarda.

"Espanya és el país on les persones acaben més tard la jornada laboral: un 30% fins a les 19 hores i un 10% després de les 21 hores; d'altra banda, un 15% treballa més de 48 hores setmanals", alerta Time Use Initiative.

Al seu parer, aquestes llargues jornades laborals incrementen els riscos per a la salut i psicosocials de les persones treballadores, i "causa estrès a un 30% i el 60% de les baixes laborals estan motivades per aquest estrès laboral".

Així mateix, l'entitat afirma que a Espanya es dorm menys que a la resta d'Europa: "Es dorm uns 20 minuts menys que als altres països de la zona euro, i això afecta la productivitat, salut mental i salut física de les persones, la qual cosa condueix a pèrdues estimades en el PIB nacional del 1% al 2%", estima.