Time Out Fest tanca la seva sisena edició amb 14.000 visitants

BARCELONA 16 març (EUROPA PRESS) -
El Time Out Fest ha tancat la seva sisena edició amb 14.000 visitants que han acudit aquest cap de setmana a la zona del Maremàgnum de Barcelona que, per primer cop, ha acollit el festival gastronòmic des de la seva obertura el juliol del 2024.
Durant tres dies, el públic ha gaudit d'una experiència que ha combinat gastronomia, música i una variada programació cultural i familiar, informen els organitzadors aquest dilluns en un comunicat.
La sisena edició ha estat marcada pel producte de proximitat i el talent culinari local i deu dels restaurants "més reconeguts de la ciutat" han presentat uns plats creats exclusivament per al festival: en total, el públic ha pogut provar 21 propostes gastronòmiques.