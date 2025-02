The World's Best Sommeliers inclou Mas de la Rosa 2020 i Forcada 2021 (Familia Torres)

BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -

Mas de la Rosa 2020 i Forcada 2021 de Familia Torres han estat inclosos en la llista The World's Best Sommeliers' Selection 2025 (WBSS), informa l'empresa aquest dimecres en un comunicat.

La selecció d'aquest any inclou vins de 19 països i el panell de tast estava integrat per més de 30 sommeliers i directors de begudes, liderats pel president de WBSS i director de begudes de NA:EUN Hospitality (Atomix) a Nova York, Jhonel Faelnar, classificat en el lloc número 6 de la llista 50 Best Restaurants 2024.

"Ens sentim molt honorats que dos dels nostres vins formin part de la llista d'aquest any i valorem els comentaris rebuts de professionals tan destacats", ha manifestat la directora d'Innovació i Coneixement de Familia Torres i membre de la cinquena generació, Mireia Torres.