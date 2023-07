BARCELONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

L'empresa saudita The Olayan Group ha tancat la compra de l'hotel Mandarin Oriental de Barcelona per una xifra que no s'ha fet pública.

La consultora JLL ha estat l'assessora dels fins ara propietaris de l'immoble, Reig Capital Group, ha explicat l'empresa en un comunicat aquest dilluns.

L'hotel, de cinc estrelles i inaugurat el 2010, compta amb 120 habitacions, 'spa', piscina al terrat i piscina coberta, i està situat al passeig de Gràcia.