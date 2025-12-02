The District trasllada a Madrid la cinquena edició del saló

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -
The District ha anunciat que la cinquena edició del saló, que se celebrarà del 22 al 24 de setembre del 2026, s'organitzarà a Ifema Madrid, després de quatre anys a Fira de Barcelona, en un comunicat aquest dimarts.
Ho ha anunciat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha valorat que el saló reforçarà la projecció de Madrid "com a pol d'atracció d'inversions i de grans fires internacionals".
L'organització del saló ha explicat que el trasllat es deu al suport de la Comunitat de Madrid, implicada en cada edició del saló; que la ciutat "no és de les destinacions preferents per al capital immobiliari a Europa", i la connexió que té amb l'Amèrica Llatina.
El president de The District, Juan Velayos, ha explicat que la celebració a Madrid "contribuirà a l'avenç de la indústria immobiliària en l'àmbit europeu, però també al fet que Espanya continuï acollint un esdeveniment global".
L'última edició de l'esdeveniment va sumar 14.537 assistents i més de 400 ponents internacionals, i, segons l'organització, va tenir un impacte econòmic de 35 milions d'euros.