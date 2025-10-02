The District tanca amb 14.537 assistents (+14%) i un impacte econòmic de 35 milions

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
El saló immobiliari The District ha tancat les portes aquest dijous amb 14.537 assistents, un 14% més que en l'edició anterior, i un impacte econòmic de més de 35 milions d'euros.
La trobada s'ha celebrat entre dimarts i dijous al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), i ha reunit congressistes de 37 països, ha informat l'organització en un comunicat.
Durant tres jornades, actors de tota la cadena de valor del 'real estate' han abordat les macrotendències del sector de la mà de 432 experts.
Segons les conclusions del saló, tractar l'habitatge assequible com una infraestructura estratègica de país, l'expansió del 'flex-living' i el potencial dels centres de dades, són els principals atractius d'inversió del 2026.
En concret, la inversió en projectes d'habitatge assequible s'està posicionant com una de les principals àrees de creixement, malgrat els reptes que enfronta, com "els processos lents d'aprovació de permisos i una regulació fragmentada".
El capital ha acceptat rendiments d'un 10% pel risc associat al desenvolupament d'aquest tipus de projectes, la qual cosa en subratlla la rellevància tant des d'una perspectiva econòmica com social.