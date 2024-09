The District reuneix 12.754 directius i supera els 27 milions d'impacte a Barcelona

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 27 set. (EUROPA PRESS) -

El congrés immobiliari europeu The District 2024 ha reunit 12.574 directius al recinte Gran Via de Fira de Barcelona entre dimecres i aquest divendres, informa en un comunicat.

La trobada ha constatat el "nou capítol optimista" que s'obre en el sector immobiliari, en un context macroeconòmic que ha qualificat d'encoratjador per la baixada dels tipus.

El president del congrés The District, Juan Velayos, ha assegurat que "el diàleg públic-privat comença a funcionar" en matèria d'habitatge assequible, i ha destacat l'interès del capital internacional.

Ha explicat que el mercat espanyol està "dalt de tot de les prioritats dels fons de capital" a nivell global, ha qualificat de competitiu el deute espanyol i de baixa la ràtio de palanquejament.

També ha explicat que "hi ha i hi haurà" atenció cap als actius logístics, el 'living' i els centres de dades, respecte als quals ha dit que Espanya és un país atractiu per captar inversió.