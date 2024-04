The District preveu reunir més de 12.000 persones i 300 companyies del 25 al 27 de setembre

THE DISTRICT

Més de 400 experts i empresaris participaran a The District World Summit 2024



L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 4 abr. (EUROPA PRESS) -

La tercera edició del congrés dedicat al 'real estate' The District preveu reunir més de 12.000 professionals i 300 companyies al recinte Gran Via de Fira de Barcelona del 25 al 27 de setembre, informa en un comunicat d'aquest dijous.

Estarà estructurada en tres eixos: el desenvolupament de les estructures de mercat de capitals, la transformació dels actius i el "valor afegit" dels criteris ESG per augmentar la rendibilitat dels projectes.

The District 2024 posarà el focus en les "oportunitats de negoci que neixen del cicle econòmic que s'està aconseguint": ha assenyalat un increment d'operacions a nivell global per un augment de l'optimisme i recuperació en la inversió, després d'un 2023 que veu marcat per la volatilitat financera.

El president de l'esdeveniment, Juan Velayos, ha afirmat que és una "trobada única a Europa en què els inversors poden fer la feina de mesos en tan sols tres dies" perquè concentra en un mateix lloc l'estudi del panorama global i obre la porta a originar operacions.

THE DISTRICT WORLD SUMMIT 2024

Paral·lelament, més de 400 experts internacionals i líders de l'immobiliari participaran a The District World Summit 2024 per traçar "el camí a seguir del 'real estate' per als pròxims 12-18 mesos".

Incorpora un fòrum vertical dedicat a les infraestructures --com aeroports o espais esportius--, en què The District veu capacitats de rendibilitat, i "la problemàtica de l'escassetat d'habitatge assequible".

També celebrarà un esmorzar amb empresaris del 'real estate' per "facilitar l'intercanvi de contactes", el Leadeship Summit, i els guardons The World Class District Awards 2024, entre d'altres.