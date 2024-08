The District preveu l'avanç del mercat de tendes físiques i ho abordarà amb experts

THE DISTRICT

BARCELONA, 29 ago. (EUROPA PRESS) -

La trobada immobiliària The District abordarà l'avanç previst per al mercat de tendes físiques en la seva edició del 2024, que se celebrarà del 25 al 27 de setembre al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, informa en un comunicat d'aquest dijous.

L'Asset Manager de Keys Reim Daniel Wagensberg i el director d'inversions d'Atitlan, Agustín Pérez, "donaran resposta a les claus del retail de cara a aquest nou curs, quan es preveu que el mercat s'intensifiqui".

La trobada ha atribuït aquestes estimacions a la "favorable" conjuntura financera i a l'increment de la despesa del consumidor final, després que la pandèmia suposés un auge del comerç electrònic, que ha qualificat de desmesurat.

"Els recents estudis apunten a una convergència entre la presencialitat i la virtualitat en quant als hàbits dels consumidors actuals", ha resolt.

CENTRES COMERCIALS

The District ha posat l'accent en el "significatiu creixement" del segment dels centres comercials en el primer semestre, quan la inversió s'ha multiplicat per nou respecte al mateix període de l'any anterior, amb prop de 750 milions d'euros transaccionats.

Ha destacat "l'oportunitat que brinda entre risc i rendibilitat" i les facilitats en el seu finançament, així com l'increment de visites i compres d'aquests espais.

Abordaran la transformació dels centres comercials el Country Manager Spain d'Unibail-Rodamco-Westfield, Carlos Homet, i el fundador del Grup Batuta, Rafael Cebolla.

Així mateix, el Manager Strategy, Risk & Transactions - Real Estigues de Deloitte Spain, Ignacio Herrero, analitzarà la "notable evolució" dels parcs comercials junt amb altres experts.

I el director general de l'Associació de Propietaris de Centres Comercials (Apresco), Ángel del Monte, presentarà el segon informe de l'Observatori del sector.