The District impulsa un fòrum per analitzar la revitalització del mercat d'oficines

THE DISTRICT

BARCELONA, 9 set. (EUROPA PRESS) -

La cimera de 'real estate' The District ha impulsat un "fòrum concret" per analitzar la revitalització del mercat d'oficines durant la celebració de l'edició 2024, que acollirà el districte Gran Via de Fira de Barcelona entre el 25 i el 27 de setembre.

Segons informa en un comunicat d'aquest dilluns, la contractació d'espais de treball ha crescut un 9% a Europa el segon trimestre de l'any i els districtes financers "actuen com a palanca tractora de l'actiu".

En el fòrum se citaran experts com el CEO de Freo Group a Espanya, Daniel Mayans, i l'agent immobiliària de Busquets Gálvez Helena Roca, que també analitzaran com les "dinàmiques laborals" influeixen en la demanda i el disseny d'àrees laborals.

També hi intervindran el responsable de Global Workplace Operations a Uber, Luis Morejón, o el manager de Real Estate and Facility al sud d'Europa de Schneider Electric, José Ramón Garcia.

PANDÈMIA, OCUPACIÓ I SOSTENIBILITAT

The District ha sostingut que "les oficines estan vivint un canvi transcendental" per adaptar-se a la demanda actual, que ha centrat en els central business district (CBD) de les principals ciutats europees, entre les quals ha enumerat París, Londres o Berlín, on ha dit que les taxes d'ocupació han anat en augment.

Ha emmarcat l'actual mercat en un nou cicle immobiliari, que ha atribuït a la pandèmia: el món de les oficines "ha fet un salt" en el desenvolupament de 'workspaces' i en les dinàmiques de treball amb la consolidació del teletreball.

Ha destacat que "Europa està vivint un bon moment" per a les oficines per les taxes de desocupació, el suport institucional i la normalització de l'economia internacional, en les seves paraules.

En aquesta línia, The District ha qualificat de "fonamental" que s'ajustin els criteris d'ESG, i ha destacat la importància per als inversors de les homologacions d'eficiència energètica i de la planificació de les superfícies de treball.