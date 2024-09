The District comença aquest dimecres i preveu un impacte de 27 milions per a Barcelona

THE DISTRICT

Reuneix a més de 12.000 directius a Fira de Barcelona Gran Via fins al divendres

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 25 set. (EUROPA PRESS) -

El congrés immobiliari europeu The District 2024 preveu un impacte de 27 milions d'euros a Barcelona i reunir més de 12.000 directius de més de 30 països des d'aquest dimecres fins al divendres a Fira de Barcelona Gran Via, a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Abordaran oportunitats d'inversió, "amb l'habitatge assequible convertint-se en l'actiu a potenciar amb col·laboració públic-privada", informen els organitzadors en un comunicat.

L'esdeveniment preveu anticipar les macrotendències immobiliàries del 2025 i fer balanç del primer semestre d'aquest any per al sector.

Participaran directors de les grans empreses de capital, com Blackstone, Rockfield, Stoneshield, Hines i Brookfield, per analitzar la situació i els reptes "marcats per les necessitats socials del moment".

THE DISTRICT WORLD SUMMIT

La trobada inclourà The District World Summit, el congrés europeu enfocat a totes les fonts de capital, amb 417 ponents que són líders globals del sector.

Alguns són James Seppala, responsable de Real Estate a Europa de Blackstone; Vanessa Gelado, directora de Hines Spain; Pau Amat, director regional d'Inversions per Emea a Zurich; Ayman Alawadhi, director de la signatura de captació d'inversió a EAU i l'Aràbia Saudita, The Corporate Group LLC; Juan Pepa, fundador de Stoneshield; Gael Le Lay, CEO de Petra-Hova Hospitality; Juan Manuel Acosta, CIO de Rockfield, i Alberto Nin, director d'Inversions i Real Estate de Brookfield.