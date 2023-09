The District assegura que no s'ha plantejat "mai" abandonar Barcelona

Planas diu que demanaran una reunió amb la Conselleria d'Interior per traslladar les seves queixes per la protesta

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 22 (EUROPA PRESS)

El director general de Nebext, Albert Planas, ha assegurat que no s'han plantejat "mai" abandonar Barcelona i ha afegit que no han rebut una petició formal per fer-ho de patrocinadors ni expositors.

"The District va néixer a Barcelona per quedar-s'hi", ha assegurat l'empresa organitzadora als periodistes aquest divendres al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, on s'ha celebrat l'esdeveniment des de dimecres.

La tercera edició del saló The District preveu celebrar-se al mateix recinte entre el 25 i 27 de setembre del 2024, si bé el número del pavelló està per determinar.

El president del saló, Juan Velayos, ha qualificat aquesta segona edició d'"èxit rotund" i Planas ha destacat que han superat les expectatives tant en nombre de visitants internacionals com de firmes expositores.

EVITAR "INCIDENTS"

Velayos ha qualificat d'inacceptable que alguns participants en la protesta de dimecres llancessin pols de pintura a alguns assistents, i que ho fessin "davant de molts mossos".

Planas ha explicat que l'organització demanarà una reunió amb el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, per "entendre per què passa això i no es posen totes les mesures que s'havien previst".

Tots dos han diferenciat el que va passar l'any passat, quan els manifestants van accedir a l'interior del recinte on se celebrava el congrés i van dificultar-ne el començament.

Així mateix, s'han emplaçat a treballar per evitar que aquests fets es repeteixin l'any vinent, si bé han reiterat el respecte al dret a la protesta i han qualificat d'"agressió" el llançament de pintura.

"Tots hem estat d'acord que un petó no consentit és una agressió, i aquí, llançar pintura, no és una agressió?", s'ha preguntat Planas.

AJUNTAMENT DE BARCELONA

El president del congrés ha aplaudit que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i les institucions "han estat a l'alçada del que necessita The District i del que necessita Barcelona", mentre que ha dit que el 2022 es van sentir desemparats.

"Barcelona ha passat una etapa molt negra i necessita recuperar-se. Esperem entre tots que Barcelona torni a la normalitat, i no el que hem tingut els últims anys", ha criticat.

En matèria d'habitatge, ha insistit que la solució passa per generar oferta i ha demanat instaurar "una dinàmica molt diferent" a la dels últims vuit anys.

"En una ciutat com aquesta, qualsevol cosa sona a música celestial. Després veurem en què es tradueix. Almenys el discurs és coherent", ha expressat.