The District 2024 preveu l'assistència de més de 400 directius

BARCELONA, 29 maig (EUROPA PRESS) -

L'edició 2024 del saló The District preveu comptar amb la presència de més de 400 directius "que avançaran les prediccions macroeconòmiques del 2025", ha explicat l'organització en un comunicat aquest dimecres.

La trobada se celebrarà entre el 25 i el 27 de setembre al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, i té com a lema 'Elevate your business. Accelerate your deals'.

L'objectiu és "estimular noves oportunitats de negoci i ajudar a tancar aquelles transaccions en curs" que mantenen els actors que formen part de tota la cadena de valor del sector.

La fira es basa en tres eixos principals: el desenvolupament de les estructures de mercat de capitals, la transformació dels diferents actius i el valor afegit dels criteris ESG.

Com a novetat, la trobada acollirà sessions dedicades a les noves formes de rendibilitat que sorgeixen al voltant d'actius menys tradicionals com són les infraestructures del sector immobiliari, parcs científics o espais esportius.