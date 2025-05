El TGUE resol contra la Comissió de Von der Leyen per ocultar els seus missatges de text amb el CEO de Pfizer

BRUSSEL·LES 14 maig (EUROPA PRESS) -

El Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) ha anul·lat aquest dijous la decisió de la Comissió Europea de denegar l'accés a una periodista al contingut dels missatges de text que en l'època de negociació dels contractes de compra de vacunes contra el coronavirus van intercanviar la cap de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, i el CEO de Pfizer, Albert Bourla.

La sentència, que es pot recórrer, estableix que els serveis comunitaris no van proporcionar una explicació plausible per justificar que no estava en possessió dels documents sol·licitats i, per tant, denegava l'accés a la informació sol·licitada per la periodista del diari 'The New York Times' Martina Stevi.

L'alt tribunal europeu considera que les respostes proporcionades per Brussel·les en relació amb els missatges de text sol·licitats "es basen o bé en suposicions, o bé en informacions canviants o imprecises", mentre que el mitjà que els va sol·licitar va aportar "elements pertinents i concordants que descriuen l'existència d'intercanvis" entre Von der Leyen i el directiu de Pfizer "en el context de la compra de vacunes per la Comissió a la referida empresa durant la pandèmia de covid-19".