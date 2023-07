El TGUE obre el camí al TS per tornar a reclamar l'entrega de Puigdemont, Ponsatí i Comín

Les euroordres tornarien a topar amb el filtre de les autoritats judicials belgues

MADRID, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) ha obert aquest dimecres el camí perquè l'instructor del procés, Pablo Llarena, reactivi les euroordres contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí, després de retirar la immunitat als tres eurodiputats, que fins ara la tenien activada cautelarment.

La cort comunitària ha rebutjat els dos recursos de la defensa de Puigdemont, Comín i Ponsatí, i n'ha aixecat la protecció parlamentària després d'avalar els suplicatoris de l'Eurocambra perquè Llarena els pugui processar.

Les ordres d'entrega i detenció europees (OEDE) estaven vigents fins al gener, quan el magistrat del Tribunal Suprem (TS) les va deixar sense efecte en espera que es resolguessin dues qüestions clau.

La primera era la resposta del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) a la qüestió prejudicial que Llarena va plantejar perquè fixés l'abast de les euroordres després que els jutges belgues es van negar a extradir Lluís Puig.

L'alt tribunal va superar aquest primer obstacle el 31 de gener quan va establir que les autoritats judicials que reben les OEDE no es poden negar a executar-les sobre la base de presumptes violacions de drets fonamentals si no es demostren deficiències sistèmiques i generalitzades a Espanya.

La segona incògnita era, precisament, la sentència d'aquest dimecres sobre la immunitat i els suplicatoris. Per la qual cosa, ara, un cop retirat el blindatge i reforçats els permisos de l'Eurocambra, Llarena podria reactivar les euroordres dels tres eurodiputats.

UN PROCÉS LLARG

No obstant això, les fonts jurídiques consultades per Europa Press aclareixen que, si bé les resolucions dels tribunals europeus hi ajuden, no impliquen una entrega immediata de l'expresident i els exconsellers.

En primer lloc, perquè la decisió del TGUE no és ferma. Encara es pot recórrer en cassació davant el TJUE, per fer-ho hi ha un termini de dos mesos i deu dies que la defensa ja ha avançat que esgotarà per acabar impugnant. A més, s'espera que sol·liciti com a mesura cautelar que se'ls retorni la immunitat fins que es resolgui el fons de l'assumpte, com amb els recursos desestimats aquest dimecres.

D'altra banda, cal tenir en compte que, un cop dictades les euroordres, són els jutges belgues els qui han d'acordar la detenció i l'entrega de Puigdemont i els seus exconsellers. El Suprem no descarta la possibilitat que tornin a adduir "raons banals" per no enviar-los a Espanya, la qual cosa podria obligar Llarena a plantejar una nova qüestió prejudicial, amb les dilacions conseqüents.

Una prova que estem davant un procés lent és que des del juny el Suprem podia reactivar l'euroordre contra Puig, ja que en el seu cas Llarena només estava pendent de dues coses: la resposta del TJUE a la qüestió prejudicial --resolta al gener-- i que les noves ordres de processament fossin fermes --la qual cosa es va produir el mes passat--. No obstant això, l'instructor encara no ho ha fet.

Cal recordar que, després de la reforma penal que va derogar la sedició i va modificar la malversació, Puigdemont, Comín i Puig estan processats per delictes de desobediència i malversació agreujada; mentre que Ponsatí només per desobediència. Contra tots ells ja hi havia vigents ordres nacionals de crida i cerca.