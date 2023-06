Territori licita per 3,3 milions les obres per connectar la C-31B amb el Port de Tarragona

TARRAGONA, 28 juny (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territori ha licitat per 3,3 milions d'euros les obres per connectar la via C-31B amb la zona d'activitats logístiques (ZAL) del Port de Tarragona.

Segons un comunicat del Govern d'aquest dimecres, l'objectiu és construir una rotonda de 96 metres a la cruïlla de la via amb la TV-3146, crear brancs de connexió i fer tasques complementàries.

L'Autoritat Portuària de Tarragona finançarà les tasques i les licitarà, adjudicarà i executarà la Generalitat després d'arribar les dues parts a un acord de col·laboració.