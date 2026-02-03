Publicat 03/02/2026 16:25

Territori contractarà 230 busos més per garantir la mobilitat dels usuaris de Rodalies

El Govern ha aprovat la contractació d'emergència de 230 autobusos a través del Departament de Territori per 4.147.088 euros, que té l'objectiu de "garantir el dret a la mobilitat arran les incidències que afectin el servei de Rodalies".

Aquests autobusos, informa en un comunicat posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts, s'afegeixen als que ja estàn inclosos en els plans alternatius de transport implementats per Renfe Viatgers en els recorreguts on no es pot prestar el servei ferroviari habitual.

El recorregut dels autobusos de reforç seguiran totalment o parcialment els trajectes de la xarxa de Rodalies, "per tal de minimitzar l'impacte de les incidències ferroviàries en els desplaçaments quotidians", explica el comunicat.

