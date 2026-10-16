El termini perquè els partits registrin les coalicions electorals s'acaba aquest divendres

MADRID 16 oct. (EUROPA PRESS) -
Els partits polítics tenen fins a les dotze de la nit d'aquest divendres, 16 d'octubre, per formalitzar les coalicions electorals per a les eleccions generals del pròxim 29 de novembre, segons estableix la llei orgànica del règim electoral general (LOREG), que concedeix un termini de deu dies des de la convocatòria dels comicis per comunicar-ho.
Aquestes aliances s'han de presentar a les juntes electorals corresponents, bé siguin les provincials, si el seu àmbit es limita a una circumscripció, o bé la Junta Electoral Central (JEC), quan concentrin més d'una província. En aquesta comunicació hi ha de constar el nom de la coalició, les normes per les quals es regeix i els titulars dels òrgans directius o de coordinació.
Segons explica el Ministeri d'Interior, no hi ha un registre públic de coalicions electorals i no s'han d'inscriure al registre de partits polítics ni registrar-se com associacions. A més, només poden estar integrades per partits polítics i federacions de partits, per la qual cosa les agrupacions d'electors no es poden aliar.
A diferència de les federacions, que s'han d'inscriure al registre de partits polítics, les coalicions es constitueixen per concórrer conjuntament a unes eleccions determinades i han de comunicar aquests pactes en cada convocatòria electoral. Un cop registrats per la junta electoral corresponent, els acords s'han de remetre a la direcció general de política interior quan siguin requerits.
La legislació electoral estableix, a més, que els partits que integren una coalició no poden presentar candidatures pròpies a les circumscripcions on concorri aquesta aliança.