El termini per sol·licitar el vot per correu a les eleccions europees finalitza aquest dijous

MADRID, 30 maig (EUROPA PRESS) -

El termini per sol·licitar el vot per correu per a les eleccions europees finalitza aquest dijous 30 de maig, encara que els ciutadans tenen fins al pròxim 6 de juny per poder dipositar-lo a qualsevol oficina de Correus d'Espanya en el seu horari habitual.

Els electors que triïn aquest sistema de votació poden sol·licitar-ho fins al dijous a qualsevol oficina de Correus o per Internet a través de la seva pàgina web www.correos.es, amb certificat DNI electrònic o un certificat digital vàlid.

A partir d'aquí, Correus disposa de termini fins al 5 de juny per lliurar el sobre amb tota la documentació necessària --incloses les paperetes-- en l'adreça que hagi indicat el sol·licitant.

Com en anteriors cites electorals, els repartidors de Correus intentaran lliurar personalment al votant fins a un màxim de dues vegades la documentació. Després d'això, deixaran un avís d'arribada per a la seva recollida en l'oficina postal corresponent.