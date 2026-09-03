La terminal Best del Port de Barcelona estrena 2 grues i arribarà a les 18 el 2028

BARCELONA 3 set. (EUROPA PRESS) -
La terminal de contenidors Hutchison Ports Best del Port de Barcelona ha acollit la inauguració de les 2 grues de moll noves instal·lades a la terminal, les de més alçària fins avui i que acumulen una inversió de 12 milions d'euros cadascuna, i a les quals s'hi afegiran 3 més a finals del 2028 per comptar amb un total de 18 grues.
La inauguració s'ha celebrat aquest dijous i ha comptat amb la presència del ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente; el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper; el president del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, i el secretari general de Transports Aeri i Marítim, Benito Núñez.
També ha comptat amb la participació de l'alcaldessa del Prat de Llobregat (Barcelona), Alba Bou; el tinent d'alcaldia de Barcelona, Jordi Valls; la directora general de Transports del Govern de Navarra, Berta Miranda; el director general de Hutchison Port Holdings Europe, Clemence Cheng, i el CEO de Hutchison Ports BEST, Guillermo Belcastro.