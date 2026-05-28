La terminal Best de Barcelona adquireix 3 grues 'ship-to-shore' per reforçar la capacitat operativa

BARCELONA 28 maig (EUROPA PRESS) -
La terminal de contenidors Hutchison Ports Best del Port de Barcelona ha tancat la compra de 3 grues més pòrtic 'ship-to-shore' del fabricant ZPMC per reforçar la seva capacitat operativa, informa aquest dijous en un comunicat.
Així, l'adquisició de les grues permetrà a la terminal augmentar la seva capacitat operativa i absorbir volums de tràfic més grans, incrementar la productivitat del moll amb operacions més àgils, optimitzar l'eficiència energètica i impulsar la competitivitat del port i el seu paper com un enclavament estratègic al Mediterrani.
El conseller delegat de Hutchison Ports Best, Guillermo Belcastro, ha explicat que la inversió en aquest equipament, unida a l'arribada de 2 grues addicionals al juny, consolida la seva capacitat per operar les embarcacions més grans del món i incrementa el nivell del servei.