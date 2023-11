La tèrmica d'Endesa a Sant Adrià de Besòs (Barcelona) acaba amb èxit un simulacre

SANT ADRIÀ DE BESÒS (BARCELONA), 6 nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha acabat "amb èxit" un doble simulacre de rescat de persones a la central tèrmica de cicle combinat de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) amb l'objectiu de comprovar l'eficàcia dels mitjans tècnics i humans en situació d'emergència.

Forma part dels plans de prevenció i seguretat que la companyia elabora des de fa anys a totes les seves instal·lacions per prevenir incidents i "saber com actuar de manera segura i efectiva en cas de produir-se, per minimitzar el temps de resposta", informa en un comunicat aquest dilluns.

Els exercicis han consistit en la simulació, d'una banda, de la caiguda d'un treballador mentre desmuntava una bastida de 21 metres d'alçada i, de l'altra, d'un operari que participava en les tasques de neteja de la caldera.