Teresa Ribera, sobre la situació a Gaza: "Si no ho és, s'assembla molt a un genocidi"

Lamenta la dificultat per aconseguir "unanimitat" a la UE per respondre a Israel

BARCELONA, 21 maig (EUROPA PRESS) -

La vice-presidenta executiva de Transició Neta, Justa i Competitiva de la Comissió Europea (CE), Teresa Ribera, ha qualificat textualment de tragèdia de proporcions monumentals els atacs d'Israel a la Franja de Gaza dels darrers dies: "Si no ho és, s'assembla molt a un genocidi".

Ho ha dit aquest dimecres en una entrevista de Ser Catalunya recollida per Europa Press, en la qual Ribera ha assegurat que el que s'està vivint té "pocs precedents", després que la Unió Europea (UE) anunciés dimarts que revisarà l'Acord d'Associació amb Israel.

Ribera també ha lamentat que els tempos de la UE per respondre a Israel estan marcats per la dificultat d'aconseguir "unanimitat".

"L'acció exterior, la política exterior requereix unanimitat en la presa de decisions, en les sancions, les posicions, i, probablement, han dificultat enormement les interpretacions de les relacions històriques d'alguns dels estats membres amb Israel", ha expressat.

ESTATS UNITS, UN "ALIAT"

Preguntada per si veu els Estats Units com un aliat o una amenaça per a la UE, ha expressat que aquest país "tradicionalment ha estat un aliat" però que, actualment, està activant una política exterior no particularment amistosa, en les seves paraules.

Per això, ha demanat "no sucumbir a una pressió unilateral" per part de l'executiu nord-americà de Donald Trump.

DANA

Preguntada per si s'ha fet un ús partidista de les responsabilitats de la dana del 29 d'octubre del 2024 a la Comunitat Valenciana, ha apuntat que no veu "tan complicat" generar un sistema d'alerta que protegeixi la població.

"Suposa un drama veure que un país que té les capacitats i els coneixements per poder generar aquestes alertes no les dugui a terme", ha dit.