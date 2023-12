Teresa Ribera diu que sense eliminar els combustibles fòssils "no és possible" la seguretat climàtica

Considera que els bancs han de deixar de finançar l'energia fòssil



BARCELONA, 3 des. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha afirmat que "sense una eliminació gradual dels combustibles fòssils no és possible" la seguretat climàtica.

En una entrevista a 'La Vanguardia', recollida aquest diumenge per Europa Press, ha apuntat que si les decisions que es prenen en la Cimera del Clima de l'ONU (COP28) --que se celebra a Dubai (Emirats Àrabs Units) fins el 12 de desembre-- "són consistents, s'accelerarà el ritme de descarbonització, i si són febles farà que la gent freni el desig inversor".

Segons ella, no només es tracta d'arribar a l'acord per triplicar, de cara al 2030, les energies renovables i multiplicar per dos l'eficiència energètica, sinó que cal "donar senyals clars" sobre com s'aniran deixant enrere progressivament els combustibles fòssils.

En ser preguntada per si la Xina es resisteix a la proposta d'Europa de pactar que el pic màxim d'emissions sigui el 2025, ha respost que ara com ara no han aconseguit que aquesta expressió aparegui en el text dels esborranys de l'acord.

Ribera ha considerat que els bancs han de deixar de finançar l'energia fòssil: "El primer pas és diferenciar el cost financer d'una operació o una altra, que es consideri que aquesta és una activitat de més risc i que, per tant, té més cost de capital".

RENOVABLES

Respecte a l'acord que proposa la Unió Europea (UE) per triplicar l'energia renovable el 2023, ha analitzat que per a això primer cal "encaixar tots els instruments", com els financers, i triar el com, on i en quines condicions es genera aquesta energia renovable.

Preguntada per si creu que es complirà l'objectiu del Pla Nacional Integrat d'Energies i Clima d'aconseguir que el 81% de l'electricitat sigui d'origen renovable el 2023, ha respost que aquesta és la seva intenció, "la qual cosa no significa que sigui fàcil".

"Hem procurat buscar la màxima ambició dins del que, ara com ara, som capaços d'explicar com ho podem complir", ha afegit.

EMISSIONS EN MOBILITAT

La ministra ha apuntat que l'activitat industrial es va recuperant després de la covid-19 i ho fa de manera més eficient, però existeix un "estancament en les reduccions d'emissions en la mobilitat".

Sobre la negativa d'alguns municipis a l'obligació legal d'implantar les zones urbanes de baixes emissions, ha afirmat que és "enormement perjudicial i irresponsable que on s'ha avançat es faci marxa enrere".