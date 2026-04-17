Teresa Ribera defensa "alçar la veu" contra els guanys i imposicions dels grans empresaris

Aposta per la integració europea davant els qui desafien "la pau, la cooperació i el dret"
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta de la Comissió Europea per a una Transició Neta, Justa i Competitiva, Teresa Ribera, ha defensat que els progressistes han d'"alçar la veu" davant els qui consideren que les polítiques s'han de reduir als guanys econòmics o a les imposicions dels grans empresaris, i per això cal respondre-hi amb solucions concretes.
En la seva intervenció aquest divendres en la primera jornada de la Global Progressive Mobilisation (GPM) al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha apostat per trobar la manera de "construir una economia que impedeixi els beneficis excessius", per així donar resposta a la classe mitjana.
Segons Ribera, el fet que la riquesa de les persones tingui cada vegada menys a veure amb la seva feina provoca polarització en les societats, especialment per a la classe mitjana: "Si la promesa d'un futur millor no es compleix, per què confiaré en les institucions? Per què pensaré més enllà del meu propi àmbit?".
Ha sostingut que l'agenda progressista s'ha de centrar en els problemes d'accés a l'habitatge, els costos de l'energia o la salut, que són elements que són "al centre del projecte europeu des del principi", ha dit, i que la transformació verda i energètica és clau per fer-ho.
DEFENSA DE LA PAU
La vicepresidenta de la CE ha defensat la manera en què Europa es relaciona amb els altres actors internacionals al món: "En un moment en què altres poden estar desafiant la pau, la cooperació i el dret", s'ha de fer una aposta pels valors europeus, segons ella.
En aquest sentit, ha lamentat que de vegades es creu que les preocupacions locals dels europeus es poden resoldre de manera independent, i ha apostat per treballar plegats "integrant molt millor" les economies europees.