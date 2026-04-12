Teresa Ribera afirma que Europa "no és menys competitiva" que Estats Units

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 12 abr. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta de la Comissió Europea (CE) per a una Transició Neta, Justa i Competitiva, Teresa Ribera, ha afirmat que Europa "no és menys competitiva" que Estats Units en termes generals, segons ha expressat en una entrevista al diari 'Ara' recollida per Europa Press aquest diumenge.
Segons Ribera la gran diferència es troba en un sector creixent com el digital i ha apuntat que Europa té dificultats per aconseguir eines de finançament i els estalvis acaben sent gestionats pel sistema financer americà, per la qual cosa considera "capital" el debat sobre la construcció d'una unió de capitals a Europa.
Ha defensat que criticar a la Unió Europea (UE) per un excés de regulació és "simplista" i ha dit que la UE genera competitivitat a través de la regulació amb productes segurs, qualitat de vida i innovació ambiental, a diferència, assenyala, del model americà amb major tolerància al risc.
CONTEXT INTERNACIONAL
Sobre el context internacional i les relacions de la UE amb Estats Units ha dit que els comportaments del president Donald Trump "afecten al planeta sencer", per la qual cosa, diu, la UE ha d'entendre la responsabilitat de defensar els valors que representa.
Sobre les conseqüències de la guerra a Iran i Orient Mitjà ha dit que els efectes dependran de "quant més durarà" el conflicte i la capacitat de reajustament que tingui la UE.
També s'ha referit a la situació a Hongria, que celebra eleccions aquest diumenge, i ha sostingut que no es pot qualificar al seu govern com a "cavall de troia", encara que creu que no és bo que des d'Estats Units es financin centres de pensament a Europa que, assenyala, estan molt alineats amb moviments d'extrema dreta antieuropeus.
ENERGIA
Sobre la situació energètica a Europa ha remarcat que "sense interconnexions no hi ha un veritable mercat energètic europeu", per la qual cosa demana accelerar les xarxes, tant elèctriques com d'hidrogen, per integrar el sistema i reduir costos, així com apostar per l'electrificació i la digitalització.
D'altra banda, ha sostingut que s'ha de reduir la dependència de proveïdors d'energia de l'exterior: "No podem vincular la nostra competitivitat a una cosa que no tenim. En un món incert i complex com el qual vivim, la temptació d'utilitzar subministraments bàsics com a eina de pressió s'està demostrant real", ha apuntat.