La tercera pista de l'Aeroport de Barcelona s'allargarà 500 metres amb 3.200 milions

BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que l'acord del Govern, el Govern central i Aena preveu ampliar 500 metres la tercera pista de l'Aeroport de Barcelona, la més pròxima al mar i que serveix per als enlairaments, perquè pugui assumir més vols de llarg radi, mesura que s'inclou en un pressupost de 3.200 milions d'euros.

"El mínim necessari per garantir vols intercontinentals amb visions d'ampli fuselatge i amb la mínima incidència possible als espais d'interès natural", ha defensat aquest dimarts al Palau de la Generalitat en una compareixença després de reunir-se amb la Comissió tècnica per a l'ampliació.

La proposta també inclou actuacions ambientals per millorar el delta del Llobregat, com multiplicar els espais naturals a la zona, i un calendari que marca el 2033 com l'any en què l'ampliació estarà acabada, després d'alguna fase que serà "complexa".